Gazzeli Engellilerden 'Abluka ve Ayrılık Karşıtı' Gösteri
Gazze'deki Filistinli Engelliler Federasyonu'nun çağrısı üzerine bir araya gelen engelliler, "Ulusal birliğe evet, ayrılığa hayır" yazılı dövizler taşıdı.
"AYRILIĞI BİTİRMEK İÇİN ORTAK ÇABA SARF EDİLESİ GEREKİYOR"
Federasyon Başkanı Avni Matar, gösteride yaptığı konuşmada, "İsrail işgalini ve hayatın her alanına etki eden ayrılığı bitirmek için ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguluyoruz." dedi.
Bütün Filistinlileri uzlaşıya ve birlik olmaya davet eden Matar, Arap ve uluslararası insan hakları kuruluşlarını da sorumluluk alarak, "ablukanın sona ermesi, uluslararası kanunların aktifleştirilmesi ve işgalcilerin işledikleri suçlardan yargılanması için çalışmaya" çağırdı.
Matar, "uluslararası kurumların artık sessizliklerini bozarak İsrail'in işlediği suçları durdurmaları gerektiğini" ifade etti.
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