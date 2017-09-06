Gazzeli Alimlerden Myanmar'a Kınama

Gazzeli alimler Myanmar askerlerinin Arakan'daki Rohingya Müslümanlarına yönelik şiddet eylemlerini kınadı.

Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı saldırılar ve hak ihlalleri Gazze'deki din alimleri tarafından protesto edildi.

Filistinli Alimler Derneği Başkanı Mervan Ebu Ras, çok sayıda kişinin katıldığı gösterinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Myanmar'da yaşananlar çağımızın en büyük insanlık suçudur. Tüm bunların dünyanın gözü önünde olması utanç vericidir." dedi.

Ebu Ras, uluslararası camiaya söz konusu katliamları gerçekleştirenleri "savaş suçlusu" ilan etme çağrısı yaptı.