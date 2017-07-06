'Gazzeli 5 Bin 500 Aile Hala Sığınmacı'

Filistin İnsan Hakları Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda evleri yıkılan 5 bin 500 aile, aradan 3 yıl geçmesine rağmen hala sığınmacı konumunda bulunuyor. Aileler, evlerinin yapılmasını bekliyor." denildi.

Söz konusu ailelerin zor şartlar altında yaşadığı ifade edilen açıklamada, bazılarının, eski yaşam bölgelerini terk etmek zorunda kaldığı için işlerini de kaybettiği, çocuklarının okula ulaşmakta zorluk çektiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ablukasının kaldırılması ve evlerin yeniden inşası için gerekli inşaat malzemelerinin Gazze'ye girişinin sağlanması çağrısında bulunuldu.

İsrail, 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren saldırılarını 26 Ağustos'ta sağlanan ateşkesle sona erdirmişti. İskan Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) ve BM Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, İsrail'in son Gazze saldırılarında yaklaşık 12 bin ev tamamen yıkılmış, 160 bin ev hasar görmüş, bunların 6 bin 600'ü ise kullanılamaz duruma gelmişti.