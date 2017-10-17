Gazze’den Suriye’ye Direniş Tecrübesi: Tünel Bombası Saldırıları

Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve direnişçiler arasındaki savaş yedinci yılına girerken savaştan önce çoğu profesyonel asker olmayan direnişçilerin askerî kapasitelerini arttırdıkları gözlemleniyor.

Direnişçilerin Esed rejimine karşı kullandıkları en etkili saldırı yöntemlerinden biri tünel bombası saldırıları. Yaklaşık yedi yıldır süren savaş, direnişçilere, rejim noktalarının altından tünel kazmaları için ihtiyaç duydukları zamanı sağladı.

Aylar boyunca kazmaya devam edilen tünellere son aşamada patlayıcılar yerleştirilerek toprağın üzerindeki rejim noktalarının imha edilmesi amaçlanıyor.



Orient News, rejim güçlerine yönelik saldırı amacıyla kazılan tünellerden birini görüntüledi.

“Gazze’den Öğrendik”

Erbain dağı bölgesinde direnişçi grup Ahraru’ş-Şam tarafından kazılan bu tünellerden birini ziyaret eden Orient News muhabiri, direnişçilerin tüneli tamamlamak için aylardır çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Tünel hakkında bilgi veren direnişçilerden biri, “Bu tünel 700 metre uzunluğunda. Buradaki çalışmalarımıza geçen Ramazan Ayı’nda başlamıştık.” dedi.

Tünel kazma konusunda Gazze’deki tanıdıklarından yardım istediklerini ifade eden direnişçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gazze’deki kardeşlerimizden yardım istedik. Onlar da bize ahşap payandalar kullandıklarını söylediler. Hatta bize bir de video gönderdiler, biz de onların yaptıklarının aynısını yaptık.”

Ayrıca, tünel bombası saldırılarında yüklü miktarda patlayıcı kullanıldığı da ifade edildi.

En Etkili Yöntemlerden Biri

Suriye’de direnişçiler tünel bombası saldırılarının rejim güçlerine karşı mücadelede en etkili yöntemlerden biri olduğunu dile getiriyor.

Aynı yöntem son yıllarda Şam’dan Halep’e kadar ülkenin birçok bölgesinde direnişçiler tarafından kullanıldı.



Direnişçi gruplardan Feylaku’r-Rahman’ın Şam’ın Cobar Mahallesi’nde düzenlediği tünel bombası saldırısı.​​​​​​​



Geçen yıl Halep’te rejim güçlerine karşı düzenlenen tünel bombası saldırılarından biri.

Kaynak: Mepa News