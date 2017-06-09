Gazze'den Katar'a Destek Gösterisi

Gazze'nin Han Yunus kentindeki Şey Hamad Bin Halife El Sani konutları önünde toplanan bir grup Filistinli, Suudi Arabistan'ın başını çektiği bazı Arap ülkelerinin Katar'a uyguladığı siyasi ve ekonomik ambargoya karşı Katar'a destek gösterisi düzenledi. Katar bayrakları taşıyan göstericiler, Katar'ı destekleyen pankartlar açtı.