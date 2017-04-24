Gazze’den Çağrı: Refah Sınır Kapısı’nı Açın

Gazze’deki Filistin İçişleri Bakanlığı’nın sözcüsü İyad Bezm, yaptığı yazılı açıklamada, “Mısır yönetimini, Gazze’deki mevcut insani şartları iyileştirmek için Refah Sınır Kapısı’nı en kısa zamanda açmaya davet ediyoruz.” ifadesini kullandı.

AA’da yer alan habere göre, Bezm, sınır kapısının 45 gündür kapalı olduğunu, son 8 ay içinde kapının ilk defa bu kadar uzun süre kapalı kaldığını, bu durumun insani şartları zorlaştırdığını kaydetti.

Açıklamada, insani durumlar nedeniyle sınır kapısından geçmek için Sınır Kapıları İdaresi’ne 20 bini aşkın kişinin kayıt yaptırdığına işaret edildi.

Mısır cuntası, 3 Temmuz 2013’teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı’nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.