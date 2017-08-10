Gazze’deki Sağlık Sektörü Çöküşte!

Mizan İnsan Hakları Merkezi, Gazze’deki sağlık sektöründe yaşanan sıkıntılarla ilgili bir açıklama yayımladı.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, “Gazze Şeridi, sağlık sektöründe daha önce görülmemiş ciddi bir çöküşe tanık oluyor. Bu, İsrail’in bölgede uyguladığı ambargo ile sonuncusu zorunlu erken emeklilik olan Filistin hükümetinin (Ramallah’taki Mahmud Abbas yönetimi) aldığı karar ve uygulamalarından kaynaklanıyor.” ifadeleri kullanıldı.

“Bölgedeki Sağlık Sorunları İkiye Katlandı”

Abbas yönetiminin yurt dışında tedaviye muhtaç hastalara yönelik uyguladığı kısıtlamalarda şubattan bu yana artış olduğu ve bunun bölgedeki sağlık sorunlarını ikiye katladığı kaydedilen açıklamada, yurt dışında tedavi gören hastaların sayısında geçen haziran ayında yüzde 64, temmuz ayında yüzde 28 oranında bir gerileme yaşandığı belirtildi.

İşgalci İsrail’in Beyt Hanun Sınır Kapısı’ndan çıkışlarda uyguladığı seyahat kısıtlamalarının iç işlerindeki mevcut sorunları daha da arttırdığı aktarılarak, “İsrail tarafından bölge dışına çıkışlarına izin verilen hastaların sayılarında belirgin bir düşüş yaşanıyor. Bu yılın ilk yarısında verilen izinlerin sayısı, son üç yılın ortalamasına oranla yüzde 20 geriledi.” denildi.

“Depolardaki İlaçlar Tükenmek Üzere”

Gazze Sağlık Bakanlığı depolarındaki ilaçların tükenmek üzere olduğuna dikkat çekilen açıklamada, 184 ilaç türünün tamamen bittiği, bunun yüzde 36 oranında bir açık meydana getirdiği, tükenen 270 tıbbî malzemenin de yüzde 32’lik bir açığa neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, Gazze’de günde 20 saati bulan elektrik kesintilerinin sağlık hizmetlerinde kısmî felce neden olduğu aktarılarak, bölgedeki kısıtlamalar ile uygulamaların yasal dayanaklar ile yönetimlerin tüm vatandaşlarına hizmet sunmasını öngören uluslararası standartlardan yoksun olduğu kaydedildi.