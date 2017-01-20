Gazze'deki Enerji Krizi 'Taş Fırınları' Devreye Soktu

»Ana Sayfa»Filistin
20.01.2017 12:21
Gazze'deki Enerji Krizi 'Taş Fırınları' Devreye Soktu
Babadan kalma taş fırını yeniden kullanıma açan Şurrab, "Elektrik ve gaz sıkıntısı çekiyoruz. Bu yüzden uzun zamandır kullanılmayan babamdan kalma bu fırını yeniden faaliyete geçirdim." dedi.

Gazze'de her geçen gün daha da büyüyen elektrik ve gaz sıkıntısı nedeniyle Filistinliler, ekmek ihtiyaçlarını karşıladıkları taş fırınlara ayrıca evde pişiremedikleri yemekleri de göndermek zorunda kalıyor.

Nüfusun neredeyse yarısının işsiz olduğu bölgede, günlük yaşamı büyük oranda etkileyen elektrik ve gaz sıkıntısı evde yemek pişirmeyi büyük problem haline getirdi. Maddi imkanı bulunanlar, kara borsadan fahiş fiyatlarla gaz satın alma ya da yemeklerini ücret karşılığı taş fırınlarda pişirme fırsatına sahip olurken, halkın büyük bir kesimi ise beslenme ihtiyacını konservelerle karşılamaya başladı.

Elektrik krizi sebebiyle babasından kalma taş fırını yeniden açan 40 yaşındaki Neim Şurrab, kendi çabalarıyla krizin karanlığını bir nebze aydınlatmaya çalışıyor.

"Elektrik ve gaz sıkıntısı çekiyoruz. Bu yüzden uzun zamandır kullanılmayan babamdan kalma bu fırını yeniden faaliyete geçirdim." diyen Şurrab, müşterilerinin evde pişiremedikleri yemekleri de fırına getirdiğini, bunun da zor şartlar altında yaşayan Gazzelilere maddi anlamda büyük külfet doğurduğunu anlattı.

Fırının müşterilerinden 29 yaşındaki Muhammed Avd da "Elektrik krizinin devam etmesi nedeniyle yemeklerimizi pişirmek için fırına getirmek zorunda kalıyoruz. Başka alternatifimiz yok maalesef." dedi.

TÜRKİYE VE KATAR'DAN YARDIM ELİ

Gazzelilerin çağrılarına kayıtsız kalamayan Türkiye ve Katar'ın da elektrik krizini hafifletmek için yardımda bulunacağı belirtilmişti.

Bu çerçevede Katar'ın, Gazze'deki elektrik santralinin 3 aylık yakıt ihtiyacının karşılanması için gönderdiği 12 milyon dolarlık destek ile 16 Ocak'ta santraldeki ek jeneratörün çalışmaya başladığı bildirilmişti.

Gazze'deki Enerji Kurumu da cuma günü yaptığı açıklamayla Türkiye'nin elektrik santraline 15 milyon litre yakıt göndermeyi planladığını kaydetmişti.

 

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