Gazze’deki Elektrik Sıkıntısı Büyüyor!

Filistin Enerji Kurumu Başkan Yardımcısı Halil, “Elektrik şirketlerinin ödediği aylık vergilerin artmasının yanı sıra İsrail ile Mısır’dan gelen elektrik hatlarında meydana gelen arızalar Gazze’deki elektrik krizinin büyümesine yol açıyor.” dedi.

Filistin Enerji Kurumu Başkan Yardımcısı Fethi eş-Şeyh Halil, Gazze’deki Enformasyon Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, elektrik santralini çalıştırmak amacıyla yakıt alınması için gönderilen ve elektrik faturalarına yansıtılarak toplanan miktarın yaklaşık yüzde 52’sinin vergilere gittiğini belirtti.

AA’da yer alan habere göre, Halil, “Elektrik şirketlerinin ödediği aylık vergilerin artmasının yanı sıra İsrail ile Mısır’dan gelen elektrik hatlarında meydana gelen kısmî arızalar Gazze’deki elektrik krizinin büyümesine yol açıyor.” dedi.

Enerji Kurumu’nun geçen yıl boyunca aldığı yakıt fiyatının 135 milyonunun vergilerden olmak üzere 260 milyon şekel olduğunu kaydeden Halil, “Dünyada yakıt fiyatlarının artışını, vergilerin yükselmesi izledi. İki elektrik dinamosunu çalıştırmanın fiyatı 8,3 dinamoyu çalıştırmanın miktarı olan 13 milyon şekele yükseldi.” diye konuştu.

Halil, Gazze’ye Mısır’dan gelen elektrik hatlarındaki arızanın krizi büyüttüğünü vurguladı.

Yaklaşık bir aydır Gazze’de sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor.