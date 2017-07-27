Gazze'deki Elektrik Krizi Buz Fabrikalarını da Vurdu

Gazze'de günlük 20 saate ulaşan elektrik kesintileri halkın sıkıntısını her geçen gün artırırken, bölgedeki sanayi tesislerini de olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Elektrik kesintilerinden dolayı buzdolaplarının çalışmaması bölge halkını gıdalarını saklamak için buz kullanmaya sevk ediyor. Ancak, buz üreten fabrikaların da elektrik kesintilerinden etkilenmesi işleri daha da karmaşık bir hale getiriyor. Özellikle İsrail'in Gazze'nin kullandığı elektrik miktarını yüzde 45 oranında azaltmasından sonra Gazze Şeridi'nde elektrik sıkıntısı had safhaya ulaştı.

Söz konusu krizden doğrudan etkilenen buz fabrikası sahibi Samara el-Bayyari yaptığı açıklamada, krizin kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek, günlük iki ya da dört saat gelen elektriğin fabrika için yeterli olmadığını dile getirdi.

Ürettikleri buzların halkın kullanımı, meyve ve balıkların soğutulması gibi alanlarda kullanıldığını hatırlatan Bayyari, "Buz fabrikasındaki bazı makinelerin üretime başlamadan önce iki saat çalışması lazım. Elektrik elde etmek için jeneratörlere başvuruyoruz ancak bu durumda yakıt giderlerinden dolayı kar edemiyoruz." dedi.

Önceden evlerindeki dolapta elde ettikleri buzla işlerini yürüttüğünü ifade eden Ebu Usame, "Kazandığımla ailemin ihtiyaçlarını güçlükle karşılıyorum. Buz satın almaya başladığımda gelirim daha da düştü." diye konuştu.

Tevfik Balıkçılar Derneği bünyesindeki buz fabrikası müdürü Ahmed el-Acle de Gazze Şeridi'nde uzun süredir devam eden elektrik sıkıntısının büyük zararlara neden olduğunu aktardı. Acle, balıkları taze tutmak için fazla miktarda buza ihtiyaç duyduklarını ancak kriz sebebiyle bunu sağlayamadıklarını söyledi.

Gazze'de bulunan Filistin Ekonomi Bakanlığındaki Fabrikalar Birimi Müdürü Abdunnasır Avvad da Gazze'de 7 buz fabrikası olduğunu ve bunların üretim için sürekli elektriğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İsrail, haziran ayı içinde Gazze Şeridi'ne sağladığı elektrik arzını aşamalı olarak 32 megavat düşürmüş, İsrail ve Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin ambargosuna maruz kalan Gazze'de elektrik krizi nedeniyle kente günde sadece 4 saat elektrik verilir hale gelinmişti.