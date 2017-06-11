Gazze'deki Âlimlerin Şeyh Karadavi'yle Dayanışma Buluşması

Gazze'deki ilim adamları bugün (11 Haziran Pazar) öğle saatlerinde Gazze şehrinde gerçekleştirdikleri buluşmada Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn'e, Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği'nin başkanı Prof. Dr. Yusuf El-Karadavi'yi "terör" listesine almalarından dolayı tepkilerini dile getirdiler.

Filistin Âlimler Birliği Başkanı Mervan Ebu Râs toplantıda yaptığı açıklamada: "Orta çizgiyi izlemesiyle ve teröre karşı tutumuyla tanınan Şeyh Yusuf El-Karadavi'yle dayanışmamızı dile getiriyoruz" dedi.

Ebu Ras açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Şeyh Karadavi, şimdiye kadar Körfez ülkelerinden birçok ödül almış biridir. Bu ülkeler aynı zamanda yetişen nesillerin anlamakta zorluk çektikleri ve zihinlerde karışıklığa neden olan birtakım konuların açıklığa kavuşturulmasında ondan istifade etmişlerdir.

Karadavi hak çizgide sabit olan biridir. Dolayısıyla terörle anılmayı değil şeref madalyasını hak etmiş biridir."

Ebu Ras, Karadavi'nin isminin terör listesine alınmasına destek veren bazı ilim adamlarına da tepki gösterdi.

Ebu Ras; "Müslüman kardeşlerimizi sözlerinde ittifak etmeye, saflarını birleştirmeye ve ayrılığın önüne geçmeye, Müslümanların topraklarını gasp eden ve kutsal mekanlarını kirleten, her an Mescidi Aksa'nın mahremiyetine zarar veren siyonistlerin ümmete karşı düşmanca tutumları karşısında da ittifak halinde olmaya çağırıyoruz" dedi.

Ebu Ras konuşmasında Katar'ın Filistin halkına desteğinden ve Gazze'nin yeniden imarı için yaptığı yardımlardan da övgüyle söz etti.

FİEM