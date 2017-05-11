Gazze'de Uyuşturucu Tacirleri İdama Mahkum Edildi

Gazze'deki Askeri Yargı Heyeti Başkanı Albay Nasır Süleyman, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, son dönemde ele geçirilen yüklü miktarda uyuşturucunun imha edildiğini açıkladı.

Süleyman, askeri mahkemenin yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan ve daha önce de iki kez uyuşturucu ticareti yaptığı için gözaltına alınan M.C.'yi idama mahkum ettiğini söyledi.

Askeri mahkemenin çok sayıda uyuşturucu hapla yakalanan ve daha önce iki kez uyuşturucu ticareti yaptığı için gözaltına alınan A.G.'ye de idam cezası verdiği bildirildi.

Askeri mahkemenin ayrıca çok sayıda uyuşturucu hapla yakalanan H.Ş. ve Y.G.'yi ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırdığı, başka kişilere de 5 ile 15 yıl arası değişen hapis cezaları verdiği belirtildi.

Askeri savcılık, uyuşturucuyla mücadelenin etkin bir şekilde devam edeceğini ifade ederek, uyuşturucunun insanı ve toplumu tehdit eden en büyük felaketlerden biri olduğunu söyledi.

FİEM