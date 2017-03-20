Gazze'de Uyuşturucu Kaçakçılığına Ceza

Gazze Mahkemesi "uyuşturucu bulundurmaktan" yargılanan iki sanık hakkında idam kararı verdi.

Gazze'deki askeri mahkemenin, "uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamasıyla yargılanan iki sanık hakkında idam kararı verdiği bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı sözcüsü İyad el-Buzum düzenlediği basın açıklamasında askeri mahkemenin "ticaretini yapmak üzere uyuşturucu bulundurmak" suçlamasıyla yargılanan güvenlik birimlerinde çalışan iki sanık hakkında idam kararı verdiğini, kararın kurşuna dizilmek suretiyle uygulanacağını belirtti.

Buzum, mahkemenin, güvenlik biriminde çalışan ve "uyuşturucu bulundurmaktan" yargılanan bir başka sanığa da 9 yıl ağırlaştırılmış hapis, 3 bin Ürdün dinarı para cezasına çarptırdığı ayrıca askeri hizmetten ayrılmasına hükmettiğini kaydetti.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞININ ARDINDA İSRAİL İDDİASI

Son iki yılda Gazze'ye kaçak yollarla sokulan uyuşturucu oranında ciddi bir artış gözlendiğini aktaran Buzum, "Geçen Ocak ayında Gazze'de dağıtılmak üzere getirilen 2 milyon dolar değerinde uyuşturucu yakalandı." dedi. Buzum, Gazze'ye yönelik uyuşturucu kaçakçılığının arkasında İsrail'in bulunduğunu savundu.

Filistin Yargıtay Başkanı Nasır Süleyman, uyuşturucu kaçakçıları hakkında 30 davanın olduğunu, yargılanmalarına rağmen söz konusu kişilerin vazgeçmemesi üzerine savcılığın soruşturmaları tamamlayıp davaları ilgili mahkemelere sevk ettiğini söyledi.

Süleyman, Gazze'deki uyuşturucu kaçakçılığının sınırda veya İsrail ile temas noktalarından sağlandığını ifade etti.

Uyuşturucuyla Mücadele Birimi Müdürü Ahmed el-Kudve, "Polis, bu yıl bin 250 paket esrar, 400 uyuşturucu hap yakaladı." diye konuştu.

Kudve, sanıklar hakkındaki hükümlerin bir an evvel uygulanması için uyuşturucu davalarıyla ilgili istinaf ve askeri mahkemenin kurulduğunu söyledi.

Gazze yargısının ilk kez "uyuşturucu kaçakçılığından" yargılananlar hakkında idam cezası verdiği kaydedildi.