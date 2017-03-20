Gazze'de Uyuşturucu Kaçakçılığına Ceza

»Ana Sayfa»Filistin
20.03.2017 09:31
Gazze'de Uyuşturucu Kaçakçılığına Ceza
Gazze Mahkemesi "uyuşturucu bulundurmaktan" yargılanan iki sanık hakkında idam kararı verdi.

Gazze'deki askeri mahkemenin, "uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamasıyla yargılanan iki sanık hakkında idam kararı verdiği bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı sözcüsü İyad el-Buzum düzenlediği basın açıklamasında askeri mahkemenin "ticaretini yapmak üzere uyuşturucu bulundurmak" suçlamasıyla yargılanan güvenlik birimlerinde çalışan iki sanık hakkında idam kararı verdiğini, kararın kurşuna dizilmek suretiyle uygulanacağını belirtti.

Buzum, mahkemenin, güvenlik biriminde çalışan ve "uyuşturucu bulundurmaktan" yargılanan bir başka sanığa da 9 yıl ağırlaştırılmış hapis, 3 bin Ürdün dinarı para cezasına çarptırdığı ayrıca askeri hizmetten ayrılmasına hükmettiğini kaydetti.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞININ ARDINDA İSRAİL İDDİASI

Son iki yılda Gazze'ye kaçak yollarla sokulan uyuşturucu oranında ciddi bir artış gözlendiğini aktaran Buzum, "Geçen Ocak ayında Gazze'de dağıtılmak üzere getirilen 2 milyon dolar değerinde uyuşturucu yakalandı." dedi. Buzum, Gazze'ye yönelik uyuşturucu kaçakçılığının arkasında İsrail'in bulunduğunu savundu.

Filistin Yargıtay Başkanı Nasır Süleyman, uyuşturucu kaçakçıları hakkında 30 davanın olduğunu, yargılanmalarına rağmen söz konusu kişilerin vazgeçmemesi üzerine savcılığın soruşturmaları tamamlayıp davaları ilgili mahkemelere sevk ettiğini söyledi.

Süleyman, Gazze'deki uyuşturucu kaçakçılığının sınırda veya İsrail ile temas noktalarından sağlandığını ifade etti.

Uyuşturucuyla Mücadele Birimi Müdürü Ahmed el-Kudve, "Polis, bu yıl bin 250 paket esrar, 400 uyuşturucu hap yakaladı." diye konuştu.

Kudve, sanıklar hakkındaki hükümlerin bir an evvel uygulanması için uyuşturucu davalarıyla ilgili istinaf ve askeri mahkemenin kurulduğunu söyledi.

Gazze yargısının ilk kez "uyuşturucu kaçakçılığından" yargılananlar hakkında idam cezası verdiği kaydedildi.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Siyonist İsrail'in Ezan Yasağına Filistinlilerden Cevap18 Mart 2017 Cumartesi 02:30
  • İşgalci İsrail'de Ayrım Duvarı İnşasına Onay17 Mart 2017 Cuma 15:43
  • Filistin Milli Fonu'nun "Terör Listesi"Ne Alınmasına Tepki17 Mart 2017 Cuma 15:05
  • Filistinli Gazeteciler Arap Gazetecilerin İşgal Rejimini Ziyaretini Kınadı16 Mart 2017 Perşembe 23:36
  • Siyonist İsrail TİKA Çalışanının Gözaltı Süresini Uzattı16 Mart 2017 Perşembe 20:28
  • Siyonist İsrail Tarafından Katledilen Rachel Corrie'nin 14. Ölüm Yılı16 Mart 2017 Perşembe 20:18
  • İşgalci İsrail Gazze’ye Hava Saldırısı Düzenledi!16 Mart 2017 Perşembe 13:58
  • “İsrail, Uzun Yıllardır Uluslararası Hukuku Çiğnemektedir”16 Mart 2017 Perşembe 08:17
  • Esed’in Tedavilerine İzin Vermediği Filistinli 3 Bebek Öldü15 Mart 2017 Çarşamba 22:56
  • Siyonistler Filistinli Genç Kızı Ateş Açarak Yaraladı15 Mart 2017 Çarşamba 22:52
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim