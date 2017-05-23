Gazze’de Trump’a Tepki: Asıl Terörist İşgalci İsrail’dir

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hamas’ı “terörle” ilişkilendirmesi, Gazze’de protesto edildi.

Trump’ın söz konusu tutumunu protesto amacıyla Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’ndan başlayan bir yürüyüş düzenlendi.

AA’da yer alan habere göre, yürüyüşe katılan Filistinliler, Trump karşıtı slogan atarak, üzerinde “Terörist, toprağı işgal eden ve insan öldürendir.”, “İsrail cinayet devletidir.” yazan dövizler taşıdı.

Hamas yöneticilerinden Muhammed Ebu Asker de burada yaptığı açıklamada, “Trump’ın barbarca Hamas’ı terörist olarak vasıflandırmasını kınıyoruz. Bu apaçık düşman İsrail’in tarafında olmak ve Filistinlilere yönelik ihlallere meşruiyet kazandırmaktır.” ifadelerini kullandı.

Ebu Asker, İslam’ı bir “terör” dini olarak göstermeye çalışan bu tür karalama kampanyalarının bir plan olduğunu dile getirerek, bütün Müslümanları bu tutuma karşı çıkmaya çağırdı.

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “el-Kaide, IŞİD, Hizbullah ve Hamas bölge için terör tehdidi oluşturuyor.” ifadesini kullanmıştı.