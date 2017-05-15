“Gazze’de Temel İlaçların Yüzde 35’i Tükendi”

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref Kudra, Gazze’deki sağlık sektöründe yaşanan sıkıntılara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, “İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle temel ilaçlarda yüzde 35 azalma olduğunu” ifade etti.

AA’da yer alan habere göre, bu ilaçların içinde büyük oranda kanser ilaçlarının azaldığını aktaran Kudra, elektrik ve yakıt krizi sebebiyle de hastanelerdeki çalışmaların giderek zorlaştığını belirtti.

Destek Çağrısı

Kudra, Gazze Şeridi’ndeki hastaların tedavi haklarına yapılan bu “korsanlığa” karşı ulusal ve uluslararası ciddi bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Her taraftan Gazze Şeridi’nde krizin oluşması için pusuya yatanlara karşı sağlık hizmetlerinin güven ve istikrarı garanti altına alınmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Filistinli gruplar, milletvekilleri ve halktan destek isteyen Kudra, yerel, bölgesel ve uluslararası tüm ilgili kuruluşları da Gazze Şeridi’ndeki hastaların ilaç ve tıbbî malzeme ihtiyaçlarının acil giderilmesi için harekete geçmeye çağırdı.