Gazze’de Su ve Elektrik Krizi!

Gazze Su İdaresi Başkanı Mazen el-Benna, Gazze’deki Enfermasyon Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, “Elektrik krizinin devam etmesinden dolayı Gazze halkına su dağıtım hizmetini vermekte zorlanıyoruz.” dedi.

AA’da yer alan habere göre, elektrik krizinin bu şekilde devam etmesi durumunda Su İdaresi’nin jeneratör çalıştırmaya maddî gücünün yetmeyeceğini belirten el-Benna, “Suyun evlere ulaştırılması için, su kuyularının her saat başı elektrik enerjisine ihtiyacı var.” diye konuştu.

Söz konusu durumdan kanalizasyonların da etkileneceğine dikkat çeken el-Benna, kentlerde su taşkınlarının meydana gelebileceğini aktardı.

el-Benna, elektrik krizinin tarımı da olumsuz yönde vurduğunu kaydederek, “Tarım alanlarındaki su kuyuları enerji olmadığından çalışmıyor. Bu da gıda üretim ve güvenliğini olumsuz etkileyecektir.” ifadelerini kullandı.

10 Yıldır Elektrik Sıkıntısı Yaşanıyor

Yaklaşık 10 yıldır elektrik sıkıntısı yaşanan bölgede sık sık meydana gelen kesintilerin son zamanlarda artması halkın protestolarına neden oluyor.

Gazze’deki elektrik dağıtım şirketi, Ramallah’taki el-Fetih hükümetinin elektrik santralini çalıştırmak için gereken yakıta ek vergi uygulamasının krizi büyüttüğünü belirtiyor.

el-Fetih hükümeti ise bunu reddederek, Hamas’ın dağıtım şirketi ve enerji kurumunda etkinliğini sürdürmesinin hükümetin görevlerini yerine getirmesini engellediğini savunuyor.

el-Fetih hükümeti, Gazze ve Batı Şeria’da yerel piyasada satılan tüm yakıt türlerine yüzde 90 oranında vergi uyguluyor.