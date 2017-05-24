“Gazze’de Sağlık Hizmetleri Durma Noktasına Geldi”

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Eczacılar Genel Müdürü Munir Burş, sağlık sektöründeki sıkıntılara dair düzenlediği basın toplantısında, tıbbi malzeme ve ilaçlarda ciddi oranda azalma olduğunu söyledi.

AA’da yer alan habere göre, “Yıl başından bu yana tıbbi malzeme ve ilaçlarda ciddi anlamda azalma var.” diyen Burş, sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiğini ifade etti.

“İlaçların Yüzde 35’i Tükendi”

İlaç eksikliği ve devam eden elektrik krizinin genel sağlık hizmetleri için tehdit oluşturduğunu ifade eden Burş, “Ramallah’taki Sağlık Bakanlığı’nın Gazze Şeridi’ne ilaç göndermeme kararı almasından sonra ciddi sıkıntılar yaşadık. Nisan ayının sonunda ilaçların yüzde 35’i tükendi.” diye konuştu

Burş, ilaçlarda 170 çeşit, tıbbi malzemede de 270 çeşidin tükendiğine dikkat çekerek, bu durumun en çok kanser hastalarını, yoğun bakımda tedavi görenleri ve diyaliz hastalarını etkilediğini belirtti.

Fetih Yönetimine Sorumluluk Çağrısı

Ramallah’taki Sağlık Bakanlığı’nın Gazze’deki bakanlık ile iletişimini kestiğini belirten Burş, Fetih yönetimini bölgeyi bekleyen sağlık krizi karşısında sorumlu davranmaya çağırdı.

Burş, son olarak, uluslararası taraflara bölgeye sağlık malzemelerinin girişi için işgalci İsrail’e sınırları, Mısır cuntasına da Refah Sınır Kapısı’nı açması konusunda baskı yapmaları çağrısında bulundu.