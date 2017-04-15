Gazze’de Mumlu Protesto

»Ana Sayfa»Filistin
15.04.2017 07:47
Gazze’de Mumlu Protesto
İşgalci İsrail’in uyguladığı ablukanın kaldırılması ve Gazze halkının maruz bırakıldığı sıkıntıların sona erdirilmesini isteyen Filistinliler, söz konusu sıkıntıların sorumlularını mumlarla protesto etti.

Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde sokağa çıkan yüzlerce Filistinli, bölgede yaşanan krizleri mumlarla protesto etti.

Hamas’ın çeşitli kentlerde düzenlediği gösterilere katılanlar, işgalci İsrail tarafından uygulanan ablukanın kaldırılması ve Gazze sakinlerinin maruz bırakıldığı sıkıntıların sona erdirilmesi yönünde taleplerin yer aldığı dövizler taşıdı.

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Gazze Konusunda Sorumluluk Çağrısı

Gazze’nin kuzeyindeki gösteriler sırasında konuşan Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Muşir el-Mısrî, Filistin hükümetinin Gazze’nin sıkıntılarını arttırdığını, insani krizler üreterek, Gazze’yi kontrolünde bulunduran Hamas’a boyun eğdirmeye çalıştığını söyledi.

AA’da yer alan habere göre, elektrik krizinin yeniden büyümesine karşı Filistin hükümetini uyaran el-Mısrî, hükümeti Gazze konusunda sorumluluk almaya çağırdı.

“Bu Krizler Mahmud Abbas Tarafından Üretildi”

Ablukayı Kırma ve Yeniden İmar Ulusal Girişim Heyeti Üyesi İhab el-Gasin de abluka karşısında suskun kalmayacaklarını ifade ederek, “Gazze’yi kasıp kavuran bu krizler, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından gerekçe gösterilmeden üretildi.” dedi.

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