Gazze’de İşgalci İsrail’in Irkçı Uygulamaları Protesto Edildi!

İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik uygulamaları Gazze Şeridi’nde düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

AA’da yer alan habere göre, Filistinli Güçler ve Gruplar Komitesi tarafından düzenlenen yürüyüşe onlarca Filistinli katıldı.

Mescid-i Aksa resimlerinin yanı sıra Arap ve İslam dünyasına işgalci İsrail’in Aksa’ya yönelik politikalarını durdurma çağrısının yapıldığı pankartlar taşınan yürüyüş, Gazze’nin batısındaki Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) önünde son buldu.

“Mescid-i Aksa’yı Korumaya Hazırız”

Hamas hareketinin yöneticilerinden İsmail Rıdvan, yürüyüş sırasında yaptığı konuşmada, “Bugün, Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmak ve işgalci İsrail’in ırkçı uygulamalarını reddetmek için yürüyoruz.” dedi.

Rıdvan, “Filistin direnişi, İsrail işgal yönetiminin sistematik şekilde uyguladığı suç kampanyasına maruz kalan Mescid-i Aksa’yı korumaya hazır.” ifadesini kullandı.

İşgalci Güçler Cemaate Saldırmıştı

İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’nın kapılarına kurulan elektronik metal arama dedektörü uygulamasını protesto etmek amacıyla dün yatsı namazını Aslanlı Kapısı’nın yakınında kılan Filistinlilere saldırmıştı.

İşgalci İsrail güçlerinin aşırı güç kullanarak dağıtmaya çalıştığı cemaatte bulunan Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri de plastik mermiyle yaralanmıştı.