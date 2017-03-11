Gazze'de İşgalci İsrail'in Ezan Yasağına Protesto

»Ana Sayfa»Filistin
11.03.2017 11:46
Gazze'de İşgalci İsrail'in Ezan Yasağına Protesto
Gazze'de, işgalci İsrail'in, ülkede ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasına yasak getiren kanun tasarısına karşı gösteri düzenlendi.

İsrail'in, ülkede ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasına yasak getiren kanun tasarısına karşı Hamas tarafından Gazze'de organize edilen gösteride, "Minareler susmayacak", "Irkçılığınız yeter" yazılı dövizler taşındı.

Eyleme katılan Filistinli milletvekili Muhammed Şihab, İsrail'in "ezan yasağı" tasarısının, "tüm Müslümanları hedef alan bir suç" olduğunu ifade etti.

"Kudüs'te ve başka mekanlardaki Filistin halkımız, bu kararın yürürlüğe girmesine izin vermeyecek." diyen Şihab, tüm Müslümanlara İsrail'in "ırkçı" kararlarıyla mücadele için birlik olma çağrısında bulundu.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “İsrail Filistinlilerin Dava Açma Yolunu Kapatıyor”08 Mart 2017 Çarşamba 22:38
  • Ezan Yasağı İşgalci İsrail’in Meclisinde İlk Oylamada Kabul Edildi!08 Mart 2017 Çarşamba 17:10
  • “Gazzeli Kadınlar Savaşların ve Ablukanın Bedelini Ödüyor”08 Mart 2017 Çarşamba 16:11
  • İşgalci İsrail Filistinli Çocukları Hedef Alıyor!06 Mart 2017 Pazartesi 12:41
  • İşgalci İsrail Filistinli İki Milletvekilini Gözaltına Aldı06 Mart 2017 Pazartesi 10:57
  • Gazzeli Çocuklar Japonya'daki Felaketi Unutmadı06 Mart 2017 Pazartesi 09:16
  • İşgalcilerin Zindanlarındaki Doktorların Her Biri Önlük Giymiş Hitler05 Mart 2017 Pazar 22:11
  • “İsrail, Mescid-i Aksa’yı Bölmek İstiyor”05 Mart 2017 Pazar 21:16
  • Refah Sınır Kapısı 3 Gün Açık Kalacak!05 Mart 2017 Pazar 11:35
  • İşgalci İsrail’den Batı Şeria’daki Gösterilere Sert Müdahale!04 Mart 2017 Cumartesi 13:47
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim