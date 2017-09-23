'Gazze'de İnsani Durum Kötüleşiyor'

Gazze Şeridi'ndeki Ablukayla Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari, "Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini ve yaşanan son gelişmelere rağmen Filistin'deki bölünmüşlüğün yansımalarının devam ettiğini" belirtti.

Hudari yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen hafta Mısır'ın başkenti Kahire'de bazı anlayışların oluşması, ardından Hamas'ın İdari Komite'yi feshetmesine rağmen insani durum, abluka ve Filistin ayrılığı konusunda Gazze'deki durum aynı." ifadelerini kullandı.

Hudari, Gazzelilerin Filistin yönetiminden "İdari Komite'nin kurulması nedeniyle aldığı kararlardan geri adım atmasını" ümit ettiğini kaydetti.

Hamas, 17 Eylül'de yaptığı açıklamayla Gazze'deki İdari Komitenin feshedildiğini duyurmuş ve Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu belirtmişti.

Hamas ve Fetih hareketleri arasında daha önce, uzun süreli görüşmelerin ardından 2 Haziran 2014'te Ulusal Uzlaşı Hükümeti kurulmuş ancak söz konusu hükümet, iki grup arasında yaşanan birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.