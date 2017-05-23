Gazze’de İnsani Durum Giderek Kötüleşiyor!

Mizan İnsan Hakları Merkezi, Gazze’deki insani krize dikkat çekmek amacıyla yazılı açıklama yayımladı.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, Gazze’de devam eden elektrik krizinin hayatı ciddi anlamda olumsuz etkilediği ve bölgede her geçen gün kötüleşen insani durum nedeniyle felaketin yaklaştığına dair uyarı yapıldı.

Elektrik krizinin çözümü için herhangi bir adım atılmadığına işaret edilen açıklamada, yetkililerin konuya gereken hassasiyeti göstermediği savunuldu.

Gazze’deki elektrik dağıtım şirketi, Ramallah’taki Fetih hükümetinin elektrik santralini çalıştırmak için gereken yakıta ek vergi uygulamasının krizi büyüttüğünü belirtiyor.

Fetih hükümeti ise bunu reddederek, Hamas’ın dağıtım şirketi ve enerji kurumunda etkinliğini sürdürmesinin hükümetin görevlerini yerine getirmesini engellediğini savunuyor.