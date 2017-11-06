Gazze'de İlk Engelli Okulu Açıldı

Özel ihtiyaç sahibi çocuklara eğitim verecek olan "Cezayir Özel Eğitim Okulu"nun, söz konusu çocukların eğitimi ve topluma kazandırılması konusunda büyük bir boşluğu dolduracağı ifade edildi.

Cezayir Özel Eğitim Okulu Müdürü Fedva Mustafa, açılış sırasında yaptığı açıklamada, "Okulumuz, hareket etme güçlüğü yaşayan, beyin felci geçiren ve otizm hastası çocuklar için Gazze'de açılan ilk okul olma özelliği taşıyor." dedi.

Bütün sınıflarında şu anda 60 öğrencilerinin bulunduğunu aktaran Mustafa, bunun özel yardıma ihtiyaç duyan öğrenciler için atılmış önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Mustafa ayrıca okulun, Eğitim Bakanlığından gereken ruhsatı aldığını ve bünyesinde özel eğitim verebilecek donanımlara sahip öğretmenlerden oluşan bir ekibin bulunduğunu dile getirdi.

Gazze'deki Cezayir Özel Eğitim Okulu, "Hayır Penceresi" adlı dernek tarafından inşa edildi.