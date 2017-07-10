Gazze’de İlaç Sıkıntısı: Kanser Hastaları Zor Durumda!

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, 20 kanser ilacının yeteri kadar temin edilememesi nedeniyle kanser hastalarının zorluk çektiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, ilaç eksikliğinin, Ramallah’taki Mahmud Abbas yönetiminin hastaların yurt dışında tedavi edilmeleri için verilen sevk izinlerini azaltmasından kaynakladığı ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası hukuk kuruluşlarından Filistinli hastaların kurtarılması, gerekli ilaçlarının gönderilmesi ve tedavi olmaları için yurt dışına çıkmalarına izin verilmesi istendi.