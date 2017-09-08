Gazze’de Halkın %80’i Açlık Sınırının Altında

Kuşatmaya Karşı Halk Komitesi Başkanı Cemal El-Hudari, Siyonist işgal rejiminin Gazze’ye uyguladığı ambargonun yarattığı ağır sonuçların hayatın her alanında kendini gösterdiğini belirterek, bunun insanların yaşam koşullarını olumsuz etkilediğini ve durumu daha da karmaşık hale getirdiğini söyledi.

Konuyla ilgili bugün (8 Eylül Cuma) basın açıklaması yapan milletvekili El-Hudari, Gazze halkının %80’inin fakirlik sınırının altında yaşadığını, gençler arasında işsizliğin %60’ı geçtiğini, bu oranın dünyada en yüksek oran olduğunu ifade etti.

Bu olumsuz tablonun her Filistinliden durumu kurtarmak için hızlı hareket etmesini istediğini hatırlatan El-Hudari, uzlaşı ve bölünmeyi sonlandırmanın bu dramın son bulmasına katkı sağlayacağını, buradaki vatandaşların hayatını olumsuz etkileyen tavır ve kararlardan da vazgeçilmesi gerektiğini savundu.

En büyük krizin elektrikte yaşandığına dikkat çeken El-Hudari, bunun sağlık, çevre, eğitim ve ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.