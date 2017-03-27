Gazze’de Filistinli Tutuklulara Destek Gösterisi Düzenlendi

İşgalci İsrail’in hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek olmak amacıyla Gazze Şeridi’nde gösteri düzenlendi.

Gazze’deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin binasının önünde bir araya gelen göstericiler, işgalci İsrail’in hapishanelerindeki Filistinli tutukluların bir an önce serbest bırakılmasını talep ettikleri pankartlar ile tutukluların fotoğraflarını taşıdı.

“Çocuklarımız İnsanlık Dışı Muameleye Maruz Kalıyor”

Tutuklu Filistinlilerden Şadi el-Bab’ın babası Ramazan el-Bab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Büyük acılar içinde insanlık dışı muameleye maruz kalan çocuklarımıza destek olmak için burada toplandık.” ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail’in İhlâllerine Karşı Harekete Geçme Çağrısı

Uluslararası topluma işgalci İsrail’in ihlâlleri karşısında harekete geçme çağrısı yapan el-Bab, “Hapishanelerde kötü muamele gören, ilaç, gıda ve kıyafet sıkıntısı yaşayan çocuklarımızın sıkıntısına çözüm istiyoruz.” dedi.

Hapishanelerde 7 Bin Filistinli Var

Filistin Esirler Bakanlığı’nın verilerine göre, işgalci İsrail’in hapishanelerinde yaklaşık olarak 7 bin Filistinli bulunuyor.