Gazze’de Fakirlik Oranı Yüzde 65’e Yükseldi!

»Ana Sayfa»Filistin
06.01.2017 10:42
Gazze’de Fakirlik Oranı Yüzde 65’e Yükseldi!
İşgalci İsrail tarafından 10 yıldır abluka altında tutulan Gazze’de fakirlik oranı yüzde 65’e yükseldi. Gazzelilerin yüzde 80’i asgari düzeydeki günlük ihtiyaçlarını dış yardımlarla karşılayabiliyor.

Filistin İnsan Hakları Merkezi’nce yapılan yazılı açıklamada, “10 yıldan bu yana devam eden abluka, arkasında Gazzelilerin sosyal ve ekonomik haklarına yönelik açık ihlâller bıraktı.” ifadesine yer verildi.

AA’da yer alan habere göre, işgalci İsrail tarafından uygulanan ablukanın, Gazze’deki fakirlik oranının yüzde 65’e yükselmesine neden olduğu ifade edilen açıklamada, işsizlik oranının ise yüzde 47 olduğu kaydedildi.

Gazze sâkinlerinin yüzde 80’inin asgari düzeydeki günlük ihtiyaçlarını dış yardımlarla karşılayabildiği bildirildi.

Dünya Bankası’nın Eylül 2016’da yayımladığı verilerde Gazze’deki işsizlik oranının yüzde 43, fakirlik oranının ise yüzde 60 olduğu belirtilmişti.

İşgalci İsrail, Filistin’de Ocak 2006’da yapılan ve Hamas’ın kazandığı seçimlerin ardından Gazze Şeridi’ne karadan, denizden ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı.

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