Gazze’de Enkazın Ortasında İftar!

Han Yunus’un doğusundaki Absan el-Kebira beldesinde yaşayan Şahin ailesi, işgalci İsrail’in Temmuz 2014’te Gazze’ye düzenlendiği saldırılarda yıkılan evlerinin plastik ve tenekelerle çevreledikleri bir odasında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.

Savaşın üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen hâlâ kaldırılmayan enkazın bir an önce kaldırılmasını ve diğer aileler gibi evlerinin imar edilmesini bekleyen Hüseyin ve Semahir Şahin çifti, 8 aylık kızları Selma ile enkazın ortasında kurdukları sofrada oruçlarını açıyor.

Uzun yıllar çocuk sahibi olmayı bekleyen çift, işgalci İsrail’in saldırılarında evlerinin yıkılmasının ardından komşuları gibi kiraya çıkmak yerine para biriktirerek tüp bebek tedavisi görmeyi tercih ediyor. On yıl süren çocuk özlemlerinin sekiz ay önce son bulduğunu anlatan Şahin çifti, uğruna enkazda oturmaya razı oldukları bebeklerini burada büyütmek istemiyor.

“Kira Parasını Tüp Bebek Operasyonu İçin Biriktirdik”

AA muhabirine konuşan Semahir Şahin, “İsrail saldırılarında evimiz oturulamayacak hâle geldi ve sığınacak bir yer de bulamadık. Bir kısmını düzenleyip burada oturmaya devam ettik. Hiçbir yardım da alamadık.” dedi.

Filistinli anne, evleri yıkılan diğer aileler gibi neden kirada oturmadıklarını ise şu sözlerle anlattı:

“On yıl önce evlenmiştik ancak çocuğumuz olmuyordu. Üç kez tüp bebek tedavisi denedik ama boşunaydı. Evimizin yıkılmasına rağmen hayatımızı aydınlatacak bir çocuk sahibi olma arzusundan vazgeçmedik. Kiraya vereceğimiz parayı yeni bir tüp bebek operasyonu için biriktirmek için enkaz üzerinde oturmaya razı olduk.”

Tedavinin sonuç verdiğini ve sekiz ay önce Selma adında bir kızları olduğunu dile getiren Şahin, “Sevinçten kabıma sığamıyordum ancak hâlâ başımızı sokacak düzgün bir evimiz yoktu.” diye konuştu.

“Hayatımız Çok Zor, Özellikle de Ramazan Ayında”

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) veya başka bir yardım kuruluşundan ev kirası konusunda yardım alamadıklarını söyleyen Şahin, “Aile fertlerinin az olması nedeniyle evimizin imarı da gecikti. Kurumlar, kişi sayısı 5’i aşan ailelere yardım ediyor.” ifadelerini kullandı.

İçinde bulundukları zor yaşam şartları nedeniyle Ramazan ayını tam olarak hissedemediklerini ifade eden Şahin, şunları söyledi:

“Hayatımız çok zor, özellikle de Ramazan ayında. Yaşadığımız oda korunaksız, fare, karınca, kedi, solucan, sivrisinek her türlü hayvan girebiliyor. Bu kötü şartlarda bebeğimin bir hastalığa yakalanmasından korkuyorum.”

Filistinli anne, gün içerisinde her anlamda sıkıntılı olan odada kalmadığını, küçük bir çadırda vakit geçirdiğini belirterek, “Diğer kadınlar gibi daha konforlu bir evde yaşamayı, çocuğumu sağlıklı bir ortamda büyütmeyi arzu ediyorum.” dedi.

İşgalci İsrail’in Gazze’ye Temmuz 2014’te başlattığı ve 51 gün devam eden saldırılarında 2 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 11 binden fazlası yaralanmış, 28 binden fazla ev de yıkılmıştı.