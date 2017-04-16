Gazze'de Elektrik Üretimi Durdu

»Ana Sayfa»Filistin
16.04.2017 14:52
Gazze'de Elektrik Üretimi Durdu
Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren tek elektrik santralinde üretimin durduğu bildirildi.

Gazze'deki Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin akaryakıtın fiyatını 3 katına çıkaran vergileri nedeniyle elektrik üretimi durdurulmuştur. Bu, bizim satın alma gücümüzün üzerinde bir fiyattır." denildi.

Açıklamada, bölgedeki elektrik krizinin sorumlusu olarak Uzlaşı Hükümeti gösterilirken elektrik üretiminde kullanılacak akaryakıttan vergi alınmaması istendi.

Filistin Uzlaşı Hükümeti ise krizden Hamas'ın sorumlu olduğunu öne sürerek ithamları reddetti.

Elektrik Kurumu, Türkiye ve Katar'ın sağladığı desteğin tükenmesi nedeniyle bölgedeki elektrik santralinin faaliyetinin pazar günü duracağı uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki elektrik krizine çözüm amacıyla geçen aylarda Türkiye 15 bin ton yakıt yardımı, Katar ise 12 milyon dolar maddi yardım sağlamıştı.

Filistin hükümeti, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yerel piyasada satılan tüm yakıt türlerine yüzde 90 vergi uyguluyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin ihtiyacı olan yaklaşık 400 megavat elektriğin, yalnızca 212 megavatı karşılanabiliyor. İsrail tarafından 120, Mısır'dan 32 megavat elektrik sağlanırken akaryakıt sıkıntısı nedeniyle sık sık duran Gazze'deki santralden yalnızca 60 megavat elde edilebiliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, elektrik üretimi için kullanılan yakıt stoklarının en fazla 3 gün yeterli olacağını belirterek, "Elektrik krizi nedeniyle, sağlık hizmetleri tehdit altında." dedi.

Kudra, elektrik kesintisi durumunda laboratuvar malzemelerinin yanında aşıların ve bazı ilaçların bozulacağını, kullanılamaz hale geleceğini ifade ederek, uluslararası topluma elektrik krizine çözüm bulmaları çağrısında bulundu.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gazze'de Abluka Karşıtı Gösteri10 Nisan 2017 Pazartesi 07:58
  • Gazzeli Kadınlardan Filistinli Tutsaklara Destek09 Nisan 2017 Pazar 07:38
  • ABD, Filistinli Komutan Ahmed el-Gandur’u “Terör” Listesine Aldı!08 Nisan 2017 Cumartesi 19:33
  • UNRWA, Filistin'de Eğitim Müfredatını Siyonistlere Göre Uyguluyor07 Nisan 2017 Cuma 16:30
  • Hamas 3 İsrail İşbirlikçisini İdam Etti!06 Nisan 2017 Perşembe 21:06
  • Ramallah'ta Araçla Çarpma Eyleminde Bir İşgal Askeri Öldü06 Nisan 2017 Perşembe 15:06
  • Hamas'tan Filistinlilere 'Aksa Çağrısı'06 Nisan 2017 Perşembe 04:30
  • Hamas Han Şeyhun'da Gerçekleştirilen Katliamı Kınadı05 Nisan 2017 Çarşamba 21:41
  • Yüzlerce Yahudi Yerleşimci "Yusuf'un Kabri" Bölgesine Baskın Düzenledi04 Nisan 2017 Salı 12:32
  • HRW: İşgal Rejimi Görevlilerimizin Gazze'ye Girmesine İzin Vermiyor04 Nisan 2017 Salı 12:11
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim