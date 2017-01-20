Gazze'de Deniz Suyu Arıtma Tesisi Açıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Gazze'de Filistin yönetimiyle işbirliği ve Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yaptığı deniz suyu arıtma tesisinin açılışı yapıldı.

"Kıyı Belediyeleri İçme Suyu Programı" çerçevesinde yürütülen projenin Deyr el-Belah bölgesinin batısında düzenlenen açılışına BM, AB ve Filistin hükümetinden birçok yetkili katıldı.

UNICEF'in Filistin Temsilcisi June Kunugi, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün yaklaşık 75 bin Filistinlinin su ihtiyacını karşılaması beklenen, Gazze'deki en büyük su arıtma tesisini açıyoruz." dedi.

Kunugi, bu tesisin UNICEF'in Gazze'de gerçekleştirdiği sürdürülebilir kalkınma ve içme suyu sağlama hedeflerinin içinde yer aldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Robert Piper de tesisin tamamlanması ve genişletilmesinin BM'nin yükümlülüğünde olduğu ifade etti.

Piper, Gazze'deki içme suyunun sağlıklı olmadığına ve bölgede yaşayan 2 milyon insanın yüzde 96'sının su kirliliğinden dolayı çeşitli hastalıklara yakalandığına işaret ederek, BM'in, Gazze'deki su ve elektrik krizini çözmek için bütün taraflarla birlikte çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Avrupa Komisyonu Güney Komşuluk İlişkileri Direktörü Michael Koehler ise Gazze'nin, İsrail ambargosu altında 10'uncu yılına girdiğini belirterek, "Gazze'deki zor şartların halledilmesi önceliklerimiz arasındadır." diye konuştu.

Filistin Su İdaresi Başkanı Mazin Guneym de tesisin açılmasının Gazze'ye içme suyu sağlaması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

BM'nin finanse ettiği projenin 10 milyon avroya mal olduğu belirtiliyor.