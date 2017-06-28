Gazze’de Balık Avlama Mesafesi Yine Düşürüldü!

Filistin Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgalci İsrail’in, Gazze sahillerinde salı gününden itibaren balık avlama mesafesini 9 deniz milinden 6 deniz miline düşürme kararı aldığını belirtti.

Ayyaş, kararın kendilerine Tarım Bakanlığı’nca tebliğ edildiğini aktardı.

İşgalci İsrail son olarak mayıs ayında avlanma mesafesini 6 deniz milinden 9 deniz miline çıkarmıştı.

50 Bin Kişinin Karnı Balıkçılıkla Doyuyor

İşgalci İsrail tarafından abluka altında tutulan Gazze Şeridi’nde yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yaparak 50 bin kişinin geçimini sağlıyor.

Bölgede balıkçılık sektörü, işgalci İsrail’in avlanma menzilini sık sık 6 mile düşürmesi ve bazı kısıtlamalar getirmesi nedeniyle geriledi.

Oslo Anlaşması’na Göre 20 Mil

Filistin Kurtuluş Örgütü ile işgalci İsrail arasında 1993’te imzalanan Oslo Anlaşması’na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi’nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip, ancak işgalci İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.