Gazze’de Ablukaya Rağmen Müzik!

Filistinli müzisyen Raci el-Cerru, Gazze Şeridi’nde yaşayan diğer Filistinliler gibi, Fetih ile Hamas arasında Mısır’ın başkenti Kahire’de varılan “uzlaşı anlaşmasının” yaşam şartlarını iyileştirmesini umut ediyor.

Aynı zamanda bir müzisyen olan ve pek çok müzik aletini başarıyla çalan 25 yaşındaki el-Cerru, asıl uzmanlık alanı olan muhasebe sektöründe iş bulamayınca müzik aletleri satan bir dükkân açmaya karar verdiğini belirterek, bu kararında “müziğe olan aşkı” ve müzik aletlerini yakından tanımasının yanı sıra ses sistemleri alanında çalışan babasının desteğinin de etkili olduğunu ifade etti.

AA’da yer alan habere göre, Gazzelilerin “sanatsever” bir halk olduğunu ve bunu tüm dünyaya göstermek istediklerini belirten el-Cerru, “Gazze’de kültür ve sanat hayatında çöküş yaşanıyor. Biz de bunu canlandırmaya ve müziği, işgal ve ablukaya karşı mücadelede bir unsur olarak kullanmaya çalışıyoruz.” dedi.

Sınır kapılarının kapatılması ve devam eden ablukanın, Gazze’ye düzenli bir şekilde müzik aleti girişini engellediğini vurgulayan el-Cerru, “Gazze’de savaşların ve siyasetin yıktığı müziği canlandırmak ve müziğin muhteşem havasını solumak istiyoruz. Bu sadece benim değil, abluka altındaki tüm Gazze halkının arzusu.” diye konuştu.

Dükkânında yaklaşık 50 müzik aleti bulunduğunu aktaran el-Cerru, “çocukların müzikle ilgilenmesini, savaş, yıkım ve siyasi sorunlardan uzaklaşmalarını ve kültür seviyelerinin yükselmesini hedefleyen kurumların yaygınlaşmasını temenni ettiğini” söyledi.