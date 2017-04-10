Gazze'de Abluka Karşıtı Gösteri
Gazze'de toplanan Filistinliler Gazze'ye uygulanan ablukayı protesto etti.
Gazze'de onlarca Filistinli, Dünya Sağlık Günü dolayısıyla İsrail'in 11 yıldan bu yana uyguladığı ambargoyu protesto etmek amacıyla kentindeki Birleşmiş Milletler koordinasyon Ofisi (UNSCO) önünde gösteri düzenledi.
Göstericiler, "Gazzeli hastalar abluka nedeniyle yurt dışında tedavi olamıyor" yazılı dövizler taşıdı.
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