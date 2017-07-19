Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Gazze Müdürü Guislain Defurne, Gazze’deki insani durumun gittikçe kötüleştiğini, özellikle elektrik krizinin tüm alanlarda hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.

AA’da yer alan habere göre, ICRC yetkilisi, “Gazze sakinleri, insan onurunu zedeleyen şartlar altında yaşıyor. Burada gözlerini nereye çevirsen acı görürsün. Kimle konuşursan, bu kadarının daha önce hiç görülmediğini söyler.” dedi.

“Sular, Gemidekilerin Neredeyse Boğazına Kadar Ulaştı”

Bölgedeki herkesin onurlu bir hayata, yaşamını rahatça sürdürebilmeye ve normal bir ekonomiye ihtiyaç duyduğunu belirten Defurne, “Gazze, yavaşça batan bir gemi gibi. Sular, gemidekilerin neredeyse boğazına kadar ulaştı. Geminin her tarafı suya batmadan önce şu an için nefes alabiliyorlar.” diye konuştu.

Uluslararası topluma bölgedeki insani krizin şiddetini hafifletmek ve halkın temel ihtiyaçlarını gidermek için destek olmaları çağrısında bulunan Defurne, “İş işten geçmeden önce çalışmalıyız.” dedi.

“İnsanların Hayata Dair Ümitlerini Koruması Zorlaşıyor”

ICRC Gazze Müdürü, sıkıntıların önümüzdeki aylarda daha da artacağı öngörüsünde bulunurken, “Siyasi çözüm ihtimalinin yokluğu nedeniyle insanların hayata dair ümitlerini koruması zorlaşıyor. Gazze’de herhangi bir anne ya da baba, ailesinin geçiminin daha öncekinden çok daha zor olduğunu biliyor.” diye konuştu.

Sıkıntıların aşılması için siyasi çözüme ulaşılması gerektiğini dile getiren Defurne, “Filistin yönetimi, Hamas, İsrail, duruma etki edebilecek herkes, sivillere yardım etmek için elinden geleni yapmalı. Özellikle elektrik krizi konusuna çözüm bulunması için siyasi atışmaları bir kenara bırakmalılar.” ifadelerini kullandı.

2006’dan Beri Abluka Altında!

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006’dan bu yana işgalci İsrail’in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.