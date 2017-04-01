Fukaha’nın şehit edilmesinden sonra ilk kez bu yoğunlukta uçak görülürken Gazze semalarında görülen İnsansız Hava Uçakları yeni suikastların habercisi mi?

Son iki günde Gazze semalarında beliren çok Sayıda İnsansız Hava Aracı ve bu araçların yoğun bir şekilde bölgede tur atmaları bölge halkını tedirgin ederken, bu durumun işgalcinin direniş liderlerine yönelik yeni cinayetler işleyebileceği endişelerine neden olduğu belirtildi.

Gazze’nin birçok noktasından Filistin Enformasyon Merkezi muhabirine bilgi veren görgü şahitleri, Kassam komutanı Mazin Fukaha’nın şehit edilmesinden sonra beş gün bölgede görünmeyen insansız hava araçlarının son iki günde tekrar belirmeye başladıklarını ve bölgeden ayrılmadıklarını, sürekli Gazze üzerinde uçuştuklarını ifade etti.

İşgal rejimine ait insansız hava araçlarının Gazze üzerinde yoğun bir şekilde keşif yapmalarını değerlendiren siyasi analist Adnan Ebu Amir, “Gazze üzerinde yoğun bir şekilde ve zaman zaman oldukça alçaktan uçuşlar yapan keşif uçakları her halde hava maratonuna katılmak, uykumuzu kaçırmak ve bizi rahatsız etmek bulunmuyorlar. Kuşkusuz başka amaç ve hedefleri var” dedi.

Kaynak: FEM