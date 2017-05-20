“Gazze İmarının Önündeki En Büyük Engel İsrail Ablukası”

Ekonomist Mahir Tabba, 2016 yılının sonuna kadar Gazze’nin imarı için destek veren ülkelerden gelen 1,796 milyar doların sadece 670 milyonunun imar için harcandığını, 293 milyon doların Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) aktarıldığını, 280 milyon doların insani yardıma ayrıldığını, Fetih yönetiminin bütçesine 336 milyon dolar gittiğini, 86 milyon doların yakıt için kullanıldığını ve yaklaşık 131 milyon doların da herhangi bir açıklama yapılmadan harcandığını belirtti.

Tabba, Dünya Bankası’nın verilerine göre Gazze’nin imarı için ayrılan 3,507 milyar doların yüzde 51’inin, yani 1,760 milyar dolarının harcandığına dikkat çekti.

“Hangi İmardan Bahsediyorlar?”

Tabba, şöyle konuştu:

“Gazze imarı için 1,760 milyar dolardan sadece 670 milyon dolar harcanmışken hangi imardan bahsediyorlar? Herhangi bir açıklama yapılmadan 131 milyon dolar harcanmışken hangi imardan bahsediyorlar? Bu rakamları görenler şok geçirirler. Bu rakamlar, Gazze’nin imarının kaplumbağa hızında ilerlediğini gösteriyor. İmarın önündeki en büyük engel işgalci İsrail’in ablukası. Bu abluka devam ettiği sürece imar tamamen gerçekleşmez.”

İşgalci İsrail’in 2014 yılındaki saldırısından bu yana Gazze’ye 1,5 milyon ton çimento girişine izin verildi. Hâlbuki bu rakam, Gazze’nin bir yıllık ihtiyacına denk geliyor.

Tabba, Gazze’nin imarı hususunda ekonomi başta olmak üzere bazı dosyalarda herhangi bir gelişmenin kaydedilmediğini de belirtti.

Kaynak: Safa, Filistin Sahnesi (Sayı: 178)