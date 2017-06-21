Gazze Halkı Üç Yıldır Umre’den Mahrum Ediliyor

Gazze halkı üç yıldır umreden mahrum bırakılırken, Gazze’nin en büyük camilerinden biri olan El-Umeri Camiinde sabah namazını kılan ve camide itikafa giren Müslümanlar getirdikleri telbiyelerle yeri göğü inletti.

Cemaate namaz kıldıran Vail Ez-Zerd, “Yüce Allah’ın şu saatte engelleri kaldırmasını, kuşatmayı kırmasını, ümmeti izzetli kılmasını ve ülkemizi özgürleştirmesini niyaz ediyoruz” dedi.

Gazze’deki Hac ve Umre Şirketleri Derneği Başkanı İvad Ebu Mezkur da yaptığı açıklamada, Ramazan ayına mahsus umre ziyaretleri için şirketlerin girişimlerde bulunduklarını ancak girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

Ebu Mezkur, Filistin Enformasyon Merkezi muhabirine yaptığı değerlendirmede, umre mevsiminin üçüncü yıldır başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, yeni sezonun Kasım ayında başlayacağını ifade etti.

Filistin Yönetimi’yle Mısır rejiminden umre için kolaylık sağlanacağına dair söz aldıklarını hatırlatan Ebu Mezkur, ancak şimdiye kadar herhangi bir adım görmediklerini, bunun sonucunda şirketlerin zarar ettiğini ve 79 şirketin kapandığını kaydetti.

FİEM