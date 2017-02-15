“Gazze Ablukası, İnsani Sıkıntıları Şiddetlendiriyor”
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Bo Schack, işgalci İsrail’in Gazze’de uyguladığı ablukanın sonlandırılmasına ilişkin siyasi çözümün yokluğunun, bölgedeki insani sıkıntıları arttırdığını belirtti.
AA’da yer alan habere göre, Schack, Gazze’deki Reşad eş-Şuva Kültür Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, işgalci İsrail’in Gazze’de 11 yıldır uyguladığı ablukanın sosyal hayata olumsuz yansımaları olduğuna işâret ederek, işsizlik ve yoksulluk oranlarında artış yaşanmasının yanı sıra bölge halkının psikolojisinde çeşitli problemlerin gözlemlendiğini söyledi.
“Abluka Sonlandırılmalı”
“Ablukanın sonlandırılmasına yönelik siyasi çözümün yokluğu, bölgedeki insani sıkıntıları şiddetlendiriyor.” diyen Schack, UNRWA’nın Gazze’de gıda yardımı yaptığı mültecilerin sayısının yaklaşık bir milyona ulaştığı ve bu artışa ablukanın sebep olduğunu kaydetti.
Schack, Gazzelilerin kıtlık içinde değil, sonlandırılması gerekli bir abluka altında yaşadığına dikkat çekti.
UNRWA’nın Maruz Kaldığı Mali Sıkıntılar
Ajansın mali durumuna ilişkin endişelerini dile getiren Schack, UNRWA’nın finans konusunda sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.
Schack, ajansın sunduğu temel hizmetlere devam edebilmesi için gerekli finansmanı bulmaya çalıştığını belirterek, bölgede yer alan ve tamamen yıkılmış yaklaşık 3 bin evin yeniden inşa edilmesi için gerekli finansman desteğini beklediklerini kaydetti.
Gazze’ye Yeni Bir Saldırı Olur mu?
Öte yandan Schack, yerel basında işgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik yeni bir saldırı başlatacağı ve Filistinlilerin bu konuda endişeli olduklarına ilişkin haberlere işâret ederek, Gazze’de yeni bir çatışmanın olabilme ihtimalinin uzak olduğunu savundu.
Schack, tüm taraflara yeni bir saldırının patlak vermemesi konusunda gerekli baskıyı yapması çağrısında bulunarak, “Gazze sâkinleri, güvenli bir geleceğin inşası için umutlarını yeşertecek bir fırsata ihtiyaç duyuyor.” diye konuştu.
İşgalci İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni 2006 yılından bu yana abluka altında tutuyor.
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