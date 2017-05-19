Gaziosmanpaşa’da Muhacirler Yararına Kermes Düzenlendi

Gaziosmanpaşa Özgür-Der İstanbul Ensarları ile birlikte 12-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği kermes organizasyonu ile muhacir kardeşlerini her zaman olduğu gibi Ramazan Ayının yaklaştığı şu günlerde de yalnız bırakmadı.

6 gün süren kermes çalışmasında gerekli olan tüm ürünler İstanbul Ensarları ve Gaziosmanpaşa Özgür-Der gönüllüleri tarafından temin edilerek iyilikseverlere sunuldu. Kermesin gerçekleştiği mekanda kırtasiye malzemeleri reyonu, oyuncak reyonu (bisiklet, yürüteç vb.), beşik bölümü, erkek ve kadın ayrı ayrı giyim bölümleri ve yiyecek standı oluşturulup ayrıca sıfır ve 2. el ürünler tasniflenerek fiyatları belirlendi.

Kermeste maddi kazançtan ziyade birlikte iş yapabilmenin erdem ve bereketine bir kez daha tanık olmanın ayrı bir güzellik olduğunu belirten müslümanlar, özellikle hanım ensar ablalarımızın kermes için hazırlamış olduğu el emeği göz nuru olan ürünleriyle verdikleri desteğin çok büyük ve değerli olduğu vurgulanırken bunun yanında 7’den 70’e hep birlikte bu kermes organizasyonunun içinde yer almanın, ortak akıl ve emeğin ortaya konulmasının ümmet şuurunun küçük de olsa bir örnekliğini teşkil etmesi açısından kıymetli olduğunu belirttiler.

Kermes organizasyonunda yer alan yetkililer kendilerini yalnız bırakmayan Gaziosmanpaşalı Müslüman kardeşlerimizden, muhacir kardeşlerimize yönelik ilgi ve alakalarının daim olmasını beklediklerini söylediler. Allah'ın rızasının öncelendiği bu iyilik hareketi başta olmak üzere tüm hayır faaliyetlerinde emeği geçen kardeşlerimize "Rabbimizden, ecirlerinin misli ile verilmesini niyaz ediyoruz" duasıyla bu anlamlı kermes faaliyeti sona erdi.