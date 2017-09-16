Gaziosmanpaşa Özgür-Der 2017-2018 Faaliyet Dönemi Başladı

Özgür-Der Gaziosmanpaşa Temsilcisi Şenel Mutlu, sitemize yaptığı açıklamada; 15 Eylül Cuma akşamı yeni dönem faaliyetlerinin tespit ve planlanması için bir toplantı yaptıklarını belirterek " Özgür-Der'in faaliyetlerimizde gönüllülük, güvenilirlik, liyakat ve katılımı öne çıkartmaya çalışıyoruz. Özgür-Der Gaziosmanpaşa Temsilciliği olarak ilçemizde Gaziosmanpaşa'da yaşayan istisnasız tüm kardeşlerimize gönül kapılarımızı ardına kadar açtık. " dedi.

Allah'ın rızası öncelenerek, Gaziosmanpaşa'da ikamet eden müslümanlar özelinden seslerinin ulaşabildiği tüm müslümanlara çağrı yapabilmek, onlara dokunabilmek ve kardeşliği pekiştirebilmek amacıyla hazırlanan Gaziosmanpaşa Özgür-Der çalışmalarında;

Pazartesi akşamları hanımlara yönelik tefsir meal,

Salı akşamları erkekler için siyer ve ilmihal,

Cuma akşamları aylık sunumlar ve tefsir çalışmaları, bu çalışmaların yanı sıra ayda bir pazar günleri sabah namazı etkinlikleri, yine ayda bir çocuklara yönelik tiyatro, sinema, piknik, lunapark vs. organizasyonları da yapılarak ümmetin geleceği olan çocuklarda bu vesileyle unutulmuyor.