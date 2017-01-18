Gaziantep’te ByLock Kullanan 37 Polis Tutuklandı
Gaziantep’te Gülen örgütünün (FETÖ/PDY) şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullandığı belirlenen 37 polis tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı 39 polis, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA’da yer alan habere göre, şüpheli polislerden ikisi emniyet müdürü, 37’si tutuklandı. Diğer 2 polis ise serbest bırakıldı.
13 Ocak’ta gerçekleştirilen operasyonda 35 polis, devam eden operasyonlarda da 4 polis daha gözaltına alınmıştı.
Etiketler: gaziantep, gülen örgütü, fetö, bylock, tutuklama
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