Gaziantep’te Açık Yer Toplantıları Yasaklandı
Gaziantep’te şubat ayı boyunca açık yer toplantılarının yasaklandığı bildirildi.
Gaziantep Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla Olağanüstü Hâl Kanunu ve İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddelerine dikkat çekildi.
Açıklamada, 1-28 Şubat tarihlerinde Gaziantep’te açık alanlarda yapılacak “açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma ve oturma eylemi” gibi etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.
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