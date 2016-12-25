Gaziantep’in Suriye Sınırına Askerî Sevkiyat Yapıldı

Gaziantep’in Suriye sınırında yer alan Oğuzeli ve Karkamış ilçelerindeki sınır birliklerine askerî sevkiyat yapıldı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alayı Alpay Başaran Kışlası’ndan sabah saatlerinde 10’un üzerinde Fırtına obüsü, zırhlı personel taşıyıcıları ve çok sayıda tanktan oluşan askerî araçla personel, karayoluyla Gaziantep’in Suriye sınırında yer alan Oğuzeli ve Karkamış ilçelerindeki sınır bölgesinde bulunan askerî birliklere sevk edildi.

AA’da yer alan alan habere göre, konvoy, güvenlik önlemleri altında trafik ekiplerinin eskortluğunda askeri birliklere ulaştı.

2 Direnişçi Hayatını Kaybetti

Öte yandan Suriye’nin kuzeyine 24 Ağustos’ta başlatılan “Fırat Kalkanı” isimli harekât kapsamında el-Bâb’da devam eden operasyonla ilgili TSK’dan açıklama yapıldı. TSK’nın pazar sabahı 07.00’ye kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili bilgilendirmesine göre, gün içinde 2 direnişçi hayatını kaybetti, 3 IŞİD’li öldürüldü. 134 IŞİD hedefi de ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

9 IŞİD Mensubu Öldürüldü

Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar tarafından el-Bâb ve Bzagah bölgesinde tespit edilen IŞİD’e ait altı hedefe de 9 bomba atılarak IŞİD mensuplarınca kullanılan 6 savunma ve silah mevzisi imha edildi. İlk anda alınan görüntülerden 9 IŞİD mensubunun öldürüldüğü belirlendi.

Sağ olarak ele geçirilen örgüt mensuplarının ifadeleri ve telsiz görüşmelerine göre ise ölü ve yaralı sayısının tespit edilenin üzerinde olduğu değerlendiriliyor.

IŞİD’den alınan bölgelerde direnişçilere destek sağlayan timler tarafından 53 el yapımı patlayıcının imhâ edildiği, harekâtın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 261 el yapımı patlayıcı ve 42 mayının kontrollü olarak etkisiz hâle getirildiği de duyuruldu.