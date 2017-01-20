Gaziantep Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 37 Polis Gözaltına Alındı

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20.01.2017 19:06
Gaziantep Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 37 Polis Gözaltına Alındı
Gaziantep merkezli 9 ilde düzenlenen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 37 polis gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Gaziantep’in yanı sıra İzmir, Bursa, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Nevşehir’de daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

AA’da yer alan habere göre, operasyonda aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullanan şüphelilerin de bulunduğu 37 polis gözaltına alındı.

Zanlıların, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü, operasyonun sürdüğü belirtildi.

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