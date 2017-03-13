Gazi Çeçen serbest bırakıldı

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13.03.2017 16:00
Gazi Çeçen serbest bırakıldı
Rusya Federasyonu’na sınırdışı edilme riski altındaki gazi Çeçen sığınmacı Sabur Ali Kujulov 2 Ocak’tan beri tutulduğu Kumkapı Polis Merkezi Yabancılar Şubesi’nden serbest bırakıldı.

Gazi Çeçen’in Rusya’ya sınırdışı edileceğine ilişkin bilginin özellikle sosyal medyada hızla yayılması ve mütedeyyin kesimin verdiği tepki yetkilileri geri atmaya zorladı. Gerek sosyal medyada konuya ilgi göstererek konunun geniş çevrelerce duyulmasını sağlayan, gerekse ilgili merciler nezdinde gazimiz için girişimde bulunan herkesten Allah razı olsun inşaAllah!

Serbest bırakılan gazi Çeçen Sabur Ali Kujulov, kendisi için endişelenen ve yardım edenlere iletilmek üzere sesli bir mesaj gönderdi.

Sabur Ali Kujulov mesajında “….Hemşehrilerim, Kafkasyalılar, Türkiyeli kardeşlerim, benim için endişelenen ve birşeyler yapmaya çalışanlar hepinize teşekkür ediyorum, Allah sizlerden razı olsun. Yalnız olmadığımızı, birlik olduğumuzu gösterdik. Birlik olduğumuzda güçlüyüz ve sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz. Allah sizlerin gönlünden geçen her şeyi versin. Serbest bırakıldığım için çok fazla sevinemedim, zira hala içeride olan kardeşlerim var. Allah onları yalnız bırakmasın. Allah hepinizden razı olsun, endişelenmeyin, her şey yolunda inşaAllah…” dedi.  

Kaynak: Fetih Medya

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