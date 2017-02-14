Gazeteci Hasan Cemal'e Hapis Cezası

»Ana Sayfa»Hukuk
14.02.2017 16:49
Gazeteci Hasan Cemal'e Hapis Cezası
Gazeteci Hasan Cemal'in PKK'lı Fehman Hüseyin'le ilgili yazdığı yazı nedeniyle hapse mahkum edildi.

Gazeteci Hasan Cemal, Fehman Hüseyin ile ilgili yazdığı yazı nedeniyle, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Cemal’in tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğunu belirterek cezayı erteledi.

Gazeteci Hasan Cemal 11 Temmuz 2016 tarihinde “Bahoz” kod adlı PKK örgütü elebaşlarından Fehman Hüseyin ile ilgili yazdığı yazısı nedeniyle, “terör örgütü propagandası yapmak” ile “suçu ve suçluyu övmek” suçlarından yargılanıyordu. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün yapılan 2. duruşmasında Hasan Cemal ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı Mütalaasında Cemal’in “suçu ve suçluyu övmek” suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek bu suç kapsamında beraat kararı verilmesini talep etti. Savcı bir diğer suç olan, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan ise ceza verilmesini talep etti.

Savcının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme, mütalaa doğrultusunda “suçu ve suçluyu övmek” suçundan Hasan Cemal’in beraat etmesine karar verdi. Mahkeme Cemal’e, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sanığın geçmişteki hali, suç işleme hususundaki eğilimine göre cezanın ertelenmesi halinde yeniden suç işlemekten çekineceği yönünde mahkemede yeterli kanaat oluştuğu belirtilen kararda, cezanın ertelenmesine karar verildi.

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