Gariplikler ve Çelişkiler Dünyası

Örnek saymakla bitmez de biz ikisi üzerinde duralım. Haber şöyle:

“Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Berlin'de düzenlenen saldırının Tunuslu failinin öldürülmesinin ardından yasadışı bir şekilde Almanya'da kalan bütün Tunusluların sınır dışı edileceğini açıkladı”.

Türkiye'nin canını yakan, büyük mal ve can kaybına sebep olan terör faaliyetlerini icra edip Almanya'ya kaçan ve orada olup bunları destekleyen, bir kısmı da oturma hakkına sahip olmadan burada yaşayan çok sayıda suçlu ve şüpheli var; sayın Merkel bunları sınır dışı etmiyor, Türkiye tarafından istenenleri vermiyor, terörün küçük bir ucu kendilerine dokununca suçlu suçsuz ayırmadan bütün Tunusluları sınır dışı etmeye karar veriyor!

Sayın Merkel ve Almanya'nın insanları,

Eğer medeniyet, ahlak, insan hakları gibi kavramları kullanıyor ve bunlara sahip olmakla övünüyorsanız ölüm kusan silahlardan, cehennemî bombardımanlardan kaçarak ülkenize sığınmak isteyen mültecileri kabul etmeniz, Türkiye'nin kabul ettiği üç milyondan fazla sığınmacının yükünü de biraz olsun azaltmak için onlara yardım etmeniz gerekirdi. Ve kurunun yanında yaşı da yakmamanız icap ederdi.

İkinci örnek Myanmar (Burma, Birmanya).

Dünya ölçeğinde bir anket yapılmış, konusu muhtaçlara yardım. Fiilen yardım eden ve yardımdan yana olan ülkeler arasında Myanmar birinci gelmiş!

Peki bu ülkenin Budistleri bu kadar yardımsevermişler de bu yardımları kime yapmışlar ve sıra Müslümanlara gelince ne yapmışlar?

Bu sorunun cevabı aşağıdaki ansiklopedik bilgide ve haberlerdedir.

Çoğunluğu Budist olan Myanmar'da resmî makamların yalanlarına rağmen Müslümanlar nüfusun % 4'ünü değil, Müslüman önderlerin açıklamalarına göre % 10 ile 14'ünü oluşturuyor ve büyük çoğunluğu da Hanefi mezhebine mensup bulunuyorlar.

1947 yılından bu yana devam eden Arakan İsyanı'nda Myanmar Ordusu ile Myanmar'daki Müslüman azınlık Rohingyalar arasında sık sık çatışmalar yaşanmaktadır. 2012 Arakan Bölgesi ayaklanmaları ile artan çatışmalar sırasında Myanmar Hükümeti ve siviller tarafından Müslüman azınlığa yönelik katliam yapılmıştır. 2016 yılında Myanmar Dini İşler Bakanı Aung Ko ülkede yaşayan Budistleri tam vatandaş ilan etmiş Müslümanları ise “yan ve yarı vatandaş” şeklinde tanımlanmıştır.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Myanmar'da çatışmaların hüküm sürdüğü Arakan eyaletinin Maungdaw bölgesinde Arakanlı Müslümanların (Rohingyaların) yaşadığı köylerin bölgede operasyon yürüten ordu güçleri tarafından yok edildiğini bildirdi (1500 bina yakılmış).

Rohingya'da Müslüman azınlığa karşı başlatılan soykırım, Budist rahiplerin 3 Müslüman gencin üzerine attıkları iftiranın alevlenmesi ile başladı.

Öncelikle 3 kişilik bir Budist rahip grubu, 26 yaşındaki Burmalı bir kadına tecavüz edip ardından onu öldürdüler. Katil Budist rahipler, öldürdükleri kadının cesedini, bölgede bulunan bir Müslüman köyünün yakınlarına bırakıp kaçtılar. Cesedin bulunmasının ardından yetkili Budist rahipleri ve Burma hükümet yetkilileri kadının başına gelen hadiselerden ötürü Müslümanları sorumlu tuttular. Neticede 3 masum Müslüman genç tutuklandı. Tutuklanan gençlerden biri dövülerek öldürüldü. Diğer ikisi de mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırıldı. Böylece hükümet, bir iftira vasıtası ile tüm dünyanın gözü önünde Müslümanlara karşı bir soykırımın ilk tohumlarını atmış oldu...

Bu hadiseyi takip eden aylarda, birçok radikal rahip, Burma içerisinde ve dışarısında Rohingyalılara karşı bir anti-propoganda başlattı. Daha sonra bu gösteriler, birtakım hükümet yetkililerinin katılımı ve desteği ile amacından saptırılarak çizgiden çıkmıştır. 3 Haziran 2012-Arakan şehri güneyinde bulunan Toungup şehir merkezinde, 8 Müslüman hacı ve yanlarında bulunan 2 otobüs muavini ve bir kadın, Budist rahipler tarafından öldürüldüler. 5 kişi ise kaçarak canlarını kurtarabildi.

Bu insanlık dışı olay örnekleri oldukça çok. Şu rahiplere bakar mısınız, yardımda birinci sırada yer almış oluyorlar, bunu dünyaya duyuruyorlar, ama cinayetlerde ve katliamlarda birinci sırada yer aldıklarını dünyadan gizliyorlar!