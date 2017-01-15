Gannuşi: Bu Kudüs'e Yapılan Bir Saldırıdır
Tunus Nahda Hareketi Partisi Başkanı Raşid el-Gannuşi, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması planını "insan haklarına yapılmış bir saldırı" olarak nitelendirdi.
Tunus devriminin 6. yılı münasebetiyle katıldığı bir seminer kapsamında AA muhabirine açıklamada bulunan Gannuşi, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın büyükelçiliği Kudüs'e taşıma vaadini değerlendirdi.
Uluslararası kanunun, meşruiyetin güç kullanarak kazanılmasını ve bir ülkenin başka bir ülkenin toprağını işgal etmesini kabul etmediğini söyleyen Gannuşi, "Bu, insan haklarına, dünyanın özgür insanlarına, Arap ve İslam dünyasına ve Kudüs'e yapılan bir saldırıdır. İşgalin kökleştirilmesidir." dedi.
Gannuşi, Müslümanların ve tüm dünyanın Kudüs'ün yanında yer aldıklarını göstermesini istedi.
AA
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