Gannuşi: Bu Kudüs'e Yapılan Bir Saldırıdır

»Ana Sayfa»Tunus
15.01.2017 01:40
Gannuşi: Bu Kudüs'e Yapılan Bir Saldırıdır
Gannuşi, ABD Büyükleçliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması planı konusunda, "Bu, Arap ve İslam dünyasına ve Kudüs'e yapılan bir saldırıdır." dedi.

Tunus Nahda Hareketi Partisi Başkanı Raşid el-Gannuşi, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması planını "insan haklarına yapılmış bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Tunus devriminin 6. yılı münasebetiyle katıldığı bir seminer kapsamında AA muhabirine açıklamada bulunan Gannuşi, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın büyükelçiliği Kudüs'e taşıma vaadini değerlendirdi.

Uluslararası kanunun, meşruiyetin güç kullanarak kazanılmasını ve bir ülkenin başka bir ülkenin toprağını işgal etmesini kabul etmediğini söyleyen Gannuşi, "Bu, insan haklarına, dünyanın özgür insanlarına, Arap ve İslam dünyasına ve Kudüs'e yapılan bir saldırıdır. İşgalin kökleştirilmesidir." dedi.

Gannuşi, Müslümanların ve tüm dünyanın Kudüs'ün yanında yer aldıklarını göstermesini istedi.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Halep’teki Saldırılar Tunus’ta Protesto Edildi15 Aralık 2016 Perşembe 23:57
  • Nahda Hareketi, Halep'teki Saldırıları Kınadı15 Aralık 2016 Perşembe 22:32
  • Tunus'ta Lise Öğrencilerinden Sınav Protestosu21 Kasım 2016 Pazartesi 20:25
  • Tunus'ta Eski Dönemdeki İhlaller İfşa Ediliyor18 Kasım 2016 Cuma 09:18
  • Gannuşi Sibsi ile Tartışmalı Bütçe Tasarısını Görüştü05 Kasım 2016 Cumartesi 08:41
  • Tunus'ta İki ABD'li Gözaltına Alındı26 Ekim 2016 Çarşamba 10:22
  • Gannuşi'den Tunus Ordusuna 'Tarafsızlık' Övgüsü20 Ekim 2016 Perşembe 21:14
  • Tunus'ta Olağanüstü Hal 3 Ay Daha Uzadı18 Ekim 2016 Salı 20:25
  • Tunus'ta Sibsi ve Gannuşi’den Uzlaşı Mesajları14 Ekim 2016 Cuma 12:18
  • Tunus'ta Yeni Hükümet Göreve Başladı30 Ağustos 2016 Salı 14:30
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim