Ganalı Abdullah Hacc İbadeti İçin Mekke'ye Gitti

Köyünde yapılan TV çekimleri sırasında ilk kez drone ile karşılaştığında sorduğu "Bunun biraz daha büyüğünü yapıp beni Hicaz'a götürebilir misin?" sorusuyla sosyal medyada tanınan, bir polis memuru ile eşinin girişimleri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun devreye girmesiyle Türkiye'ye getirilen Ganalı Abdullah, hac için Mekke'ye yolcu edildi.

Gana'nın başkenti Akra'dan bir süre önce İstanbul'a gelen 82 yaşındaki Al Hassan Abdullah, Gana Dostuk ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Cihad Gökdemir ile hac bedelini karşılayan ve soyadını vermek istemeyen polis memuru Samet eşliğinde Atatürk Havalimanı'na geldi.

Abdullah, havalimanında kendisini haberlerden ve sosyal medyadan tanıyan vatandaşların ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşlar, Ganalı Abdullah ile fotoğraf çektirdi.

Hayalini polis memuru Samet gerçekleştirdi

Ganalı Abdullah, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hayali olan hac vazifesini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Doğduğu köyden Müslümanlığını rahat yaşayamadığı için ayrılmak zorunda kaldığını dile getiren Abdullah, "Çok uzun yıllardır haccı hayal ediyordum. İnşallah hacca gidişime sebep olan Samet kardeşime dua edeceğim. Ondan sonra bunu mümkün kılan Türkiye ve Türk halkına da dua edeceğim." diye konuştu.

Fotoğrafının çekilmesini ve soyadının yazılmasını istemeyen polis memuru Samet ise Abdullah'ın sosyal medyadaki fotoğrafını ilk önce eşinin gördüğünü söyledi.

Eşi ve çocuğuyla umreye gitmek üzere biriktirdikleri parayla Ganalı Abdullah'ın hac hayalini gerçekleştirmek üzere büyükelçilikle iletişime geçtiğini aktaran polis memuru, onların yardımıyla Abdullah'a ulaştıklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da devreye girmesiyle tüm resmi prosedürlerin yerine getirildiğini anlatan polis memuru, "Abdullah amcanın masraflarını da bakanlık karşılamak istedi. Ben bunun üzerine çok üzüldüm. Bunun bir hayalim olduğunu söyledim. Yaklaşık 6 aylık birikimimi ve yakın dost ve akrabalarımın gayretiyle bunu başardık. Allah kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Ganalı Abdullah, daha sonra Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Medine'ye hareket etti.

AA