Galler'de Müslüman Kadına Sözlü Saldırıya Para Cezası
Galler'in Swansea kentinde 22 Kasım’da tesettürlü bir Müslüman kadına “Örtüsünü çıkarmasını ve ülkesine dönmesini” söyleyen 75 yaşındaki İrlandalı Bert Fahy, mahkemede suçunu kabul etti ancak mahkeme Fahy’nin yaşını gerekçe göstererek hapis cezası yerine 258 sterlin para cezası verdi. Fahy ayrıca, saldırıda bulunduğu Polonyalı Müslüman kadına 200 sterlin tazminat ödemeye mahkum edildi.
Mahkemenin kararını değerlendiren sivil toplum kuruluşu "Önce Irk Eşitliği"nin üst düzey yöneticisi Aliya Mohammed, hiçbir kadının görünüşü veya kıyafeti nedeniyle taciz edilmemesi gerektiğini belirterek, "Bir demokraside yaşıyoruz ve kadınlar tercih ettikleri gibi giyinme hakkına sahip. Nefret suçları toplumumuzun dokusuna zarar veriyor ve maalesef büyüyen bir problem." ifadelerini kullandı.
SON 3,5 YILDA 100'DEN FAZLA CAMİ VE İSLAMİ KURULUŞ SALDIRIYA UĞRADI
İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta Müslümanlara yönelik saldırıları izleyen hükümet destekli Tell Mama, geçen ay yayımladığı raporda, son 3,5 yılda 100'den fazla cami ve İslami kuruluşun Müslüman karşıtı saldırıların hedefi olduğunu açıklamıştı.
Ülkede 23 Haziran'da yapılan Avrupa Birliği referandumunun ardından, aşırı sağcı kişi ve örgütlerce gerçekleştirilen yabancı karşıtı saldırılarda da artış görülmüştü.
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